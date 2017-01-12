大學經費哪來？ 教育部高教深耕計畫3月推出

全國大學校長會議今在高雄舉行，由於教育部邁頂、教卓和典範科大計畫已結束，教育部表示，107年度「高教深耕計畫」預計今年3、4月提出，未來學校申請競爭型計畫，不再以零碎計畫為主，而是可針對整體校務發展提出長程規畫；另大學評鑑指標也將檢討，讓技職和高教分流。

全國大學校長會議邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與，潘文忠以「面對挑戰，迎向未來」為題專題演講，他提出近10年來高教的「六大問題」，主要是「競爭型經費」資源過度集中在少數學校，結果多數學校缺乏足夠的發展經費，導致大學M型化發展。

潘文忠會後受訪時表示，過去個別申請競爭型計畫將有所調整，讓學校針對整體校務發展提出整合性規畫，避免各校在申請和執行預算的指標太細瑣，無法思考學校長程發展主軸。

由於邁向頂尖大學計畫、典範科技大學計畫、教學卓越計畫去年到期，今年為經費延續橋接期，潘文忠指出，107年高教深耕計畫預計今年3、4月提出具體方案，至於高教經費如何配置，將和各校再進行討論。

此外，大學評鑑也一直被質疑指標一致，過度輕教學、重研究，潘文忠說，的確現行技職、高教有同質化趨勢，教育部已檢討評鑑指標，未來將不會只由教育部訂定單一指標，讓各校一體適用，而是讓技職、高教分流，甚至各校也可以提出自己的評鑑項目，走出自我特色。

(中時)