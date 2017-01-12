莫瑞情定英女王網賽 打到退休為止
「英國希望」莫瑞（Andy Murray）將會參加每年的英女王草地網賽，這項被認為是傳統溫布頓的熱身賽，除非受傷或者退休，這是這位現役球王做出的承諾。
「我的職業生涯有多長，我就會一直參加英女王網賽，」現年29歲的莫瑞說：「我在男子職網巡迴賽的第1勝，就是2005年在這項比賽拿到的，它也成為生涯表現最成功的賽事。看看那些曾在這裡4度奪冠的名字，有些可是史上最棒的球員，所以5度奪冠對我意義非凡。」
是的，莫瑞去年擊敗加拿大好手拉奧尼奇（Milos Raonic），成為首位5度稱霸英女王網賽的好手，隨後又於溫布頓決賽再勝拉奧尼奇，生涯第2次在全英網球俱樂部的綠茵上舉起冠軍。
莫瑞像英女王網賽許下承諾，這項賽事今年也在擴建中央球場，今年的觀眾席將會超過9000人，比賽則於6月中下旬舉行。
(中時電子報)
關鍵字：莫瑞
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