馬公燒炭案 疑與健康因素有關

澎湖馬公2戶5口燒炭自殺，釀3死2傷不幸疑案，澎湖地檢署主任檢察官劉俊良12日說明調查案情調查，初步排除與宗教信仰有關，研判可能因身體健康欠佳有關，真正原因待檢體出爐後確定。中央社 106年1月12日

澎湖馬公2戶5口燒炭自殺，釀3死2傷不幸疑案，澎湖地檢署主任檢察官劉俊良今天說明調查案情調查，初步排除與宗教信仰有關，研判可能因身體健康欠佳有關，真正原因待檢體出爐後確定。

劉俊良說，目前在澎湖醫院清醒的23歲陳姓女子，檢察官彭師佑在昨天赴醫院初步完成就訊，在訊問一個多小時中，陳女蠻平靜，且記憶還好，坦承當天燒炭一事，在場、知情，對關鍵問題，亦多所保留，全程都有醫師在場。不過，檢方對其說詞，尚無法證實其陳述內容的真實性，將交叉比對相關跡證和檢體檢驗報告出爐後，了解自殺的動機與原因。

劉俊良說，這起燒炭自殺的木炭，是2名死者婦人其中1人所購買，膠帶也留有其中2人的指紋，因此排除有外力介入，從現場門窗都沒有破壞，膠帶又從裡面黏貼，房門也由內反鎖，是2名男主人晚間返家後發現的。

由於整個燒炭案，在地方引起關切，據了解，2家的婦人傳有精神與身體上疾病的困擾，女兒交往單純且內向，檢方在案發，調閱清查通聯、金融帳戶、保險、交友背景、監視和訪查鄰居等，已初步排除與錢、情、宗教等有關，研判可能與身體健康因素有關，將調閱相關的就醫記錄，再配合相關檢體報告出爐比對後，應可真相大白。

馬公三多路一戶民宅6日傳出燒炭案，警消獲報前往救護，共計有2戶5名女子疑集體自殺，獲救送醫時，全數陷入重友昏迷，其中在三總澎湖分院年僅18歲陳女當晚急救不治，另56歲陳王姓氏和53歲蔡陳姓氏2名婦人，延至7日晚間先後不治。

至於，在澎湖醫院救治的23歲陳女和25歲蔡女2人，其中陳女恢復良好，目前已清醒並接受檢警初步的訊問，至於蔡姓女子的情況，極度不樂觀。請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060112

(中央社)