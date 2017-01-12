論文造假案 台大明提階段調查報告

台灣大學今天表示，教授郭明良研究團隊涉論文造假案，已依程序完成階段性調查，明天校教評會將審議，校方會在校教評會後提階段性調查報告，以昭公信。

郭明良日前被質疑論文造假，其中包含台大校長楊泮池共同掛名的一篇論文也受質疑。台大由醫學院和生命科學院分別成立獨立調查小組，而校教評會也成立特別委員會，7委員中有5人是校外人士，其中包括中央研究院士，調查結果再送校教評會審議。

台大表示，已依程序完成階段性調查，明天校教評會將審議，而校方將在校教評會後（預計傍晚6時30分）舉行記者會，提階段性調查報告，以昭公信。1060112

(中央社)