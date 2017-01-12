小米2017目標 營收突破4700億

我要評比

小米科技董事長兼執行長雷軍今天說，小米今年目標是營收突破人民幣1000億元（新台幣約4700億元）。他坦言小米前幾年衝太快，透支一部分成長，現在要「認真補課」。

新浪科技報導，小米上午在北京大學體育館舉行年會（尾牙）。雷軍表示，小米2017年將聚焦黑科技、新零售、國際化、人工智慧和網路金融5大核心戰略發展。

不過，小米未在年會上公布2016年手機銷量數據。

在2016年1月舉行的年會上，小米總裁林斌公布，2015年小米手機出貨量超過7000萬支，未達全年銷售8000萬至1億支手機的目標。

雷軍在今年年會上公布，小米的「小目標」是年度營收突破1000億元。

他坦言，小米前幾年衝得太快，創造現代商業史上的「成長奇蹟」，但也提前透支一部分成長性。「所以，我們必須放慢腳步、認真補課，而且早補要比晚補好，文火慢補要比急火猛藥好。」

雷軍提到，小米起家的電子商務模式也遇到挑戰，畢竟電商只占手機市場的20%。小米不能只做一家不錯的電商手機公司，要把純線上模式升級到線上下融合的「新零售」。

他公布，小米今年計劃開200家實體店，未來3年計劃開1000家「小米之家」。

報導指出，小米作業系統MIUI用戶已超過2億，深入挖掘網路用戶的價值，可能成為小米手機業務成長趨緩後重點著力的方向。1060112

(中央社)