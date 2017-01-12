總統府：打壓脅迫會讓台灣人民更反感

我要評比

總統府發言人黃重諺今天表示，打壓或脅迫老路，只會讓台灣人民更反感，不利兩岸關係正常發展。

中國大陸官媒報導，中國大陸外交部長王毅表示，幾天前，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。

總統蔡英文正出訪瓜地馬拉，陪同出訪的黃重諺受訪表示，「中華民國存在本身就是一個不爭的事實，打壓及脅迫不能改變這個事實」，透過這樣的事件，國民能深刻理解，台灣外交處境非常艱難，不分朝野須團結一致對外，共同捍衛國格，政府也會堅定推動踏實外交，維持兩岸和平穩定立場也不會改變。1060112

(中央社)