血液基金會：受政治壓力 葉金川將辭職

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台灣血液基金會今天表示，受報導打擊，血液庫存驟降，基金會董事長葉金川「受到行政院政治壓力」，下午2時30分將對外宣布辭職。

行政院發言人徐國勇受訪表示，還不知道相關訊息，待了解後再回應。

媒體報導，血液基金會向醫療院所收取血液工本材料費，年收入達新台幣30億元，更坐擁房產、資產達50億元，並質疑實際資金來自中國國民黨，不當黨產處理委員會已接獲檢舉準備調查。

血液基金會公關處長黎蕾上午表示，近日媒體大幅不實報導，影響民眾捐血動力，許多捐血活動臨時取消，血液安全庫存量1日內已驟降5000多單位，已嚴重影響傷病患用血權益。

血液基金會說，葉金川「受到行政院政治壓力」，下午2時30分將辦記者會宣布辭職，再次澄清政府及國民黨從未捐助，並說明員工平均月薪為4萬多元，大部分為專業護理師及醫檢師等醫護人員，非報導所述7萬元。

血液基金會說，全民醫療用血及健康福祉不應淪為操弄工具，不是政黨鬥爭賭注，台灣捐血事業從無到有、到在世界上揚名，絕非一蹴可幾；任意誣蔑，只會造成挑撥與敵意，也污辱長期奉獻的捐血人，及所有投入在捐血事業裡的員工們。1060112

(中央社)