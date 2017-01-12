春雨偏少 經部：高雄、石門水庫抗旱風險控管
行政院會今天聽取「2017水情分析及因應作為」，經濟部次長楊偉甫表示，從目前國內水庫蓄水率來看，供水到5月底前不會有問題，但若未來降雨量不如預期，就會有風險，尤其是高雄和石門水庫的供水地區，要特別注意風險控管。
經濟部指出，去年12月到現在降雨量較少，未來降雨量不確定性高，需看春雨和梅雨情形來因應。楊偉甫說，政府透過掌水工進行農業節水灌溉、水庫放水採總量管制、跨區域供水調度和推廣節約用水來節水，目前一期稻作用水絕不會有問題。但高雄沒有水庫，需仰賴南化及曾文水庫調度，南化水庫現況5月底供水沒問題，但需高度關注監控。
至竹科用水至五月底供水正常，中科石岡壩及大甲溪供水也正常，南科部分供水來自南化水庫，有必要特別關注，至五月底供水應無問題；但若是暖冬，則必須注意。
氣象局也報告「2017年天氣展望及風險評估」，氣象局長辛在勤說，2017年天氣展望，春雨偏少、溫度偏高，梅雨強降雨，7-9月高溫，去年達到年平均24.4度，歷史最高溫，台北去年有77天35度以上高溫，今年預期颱風會比較早生成，5月就可能會有第一個颱風。
辛在勤說，春雨是是北部主要水資源，如果偏少就要節約用水，梅雨強降雨會經常發生，暖化是最近幾年議題，對台灣來說有高溫問題，會影響電力調度和公共衛生。颱風會比去年早到來，氣象局建議政府防汛應提早準備。
(工商)
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