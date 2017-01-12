屏東演藝廳 創意數位互動遊戲起跑

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屏東演藝廳去年12月開幕，屏東縣政府文化處開發音樂遊戲APP，以寓教於樂方式讓民眾認識演藝廳與屏東藝文美。（屏東文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月12日

屏東演藝廳去年12月開幕，屏東縣政府文化處開發音樂遊戲APP「快樂管風琴」、「樂器蛋糕塔」、「原味鼓動」與「深客樂耳」，以寓教於樂方式讓民眾認識演藝廳與屏東藝文美。

從13日到3月5日的每週5到週日輪流在屏東市太平洋百貨、環球購物中心與將軍之屋舉辦體驗試玩活動，3月5日將在演藝廳戶外廣場舉辦遊戲競賽。

文化處表示，屏東演藝廳「鎮館之寶」管風琴在數位創意巧思下化身「快樂管風琴」彈奏小遊戲，隨音符點擊對應琴鍵，考驗參與者反應能力；「樂器蛋糕塔」則是款堆疊樂器蛋糕小遊戲，玩家達到120層蛋糕目標，可獲1200分滿分，象徵演藝廳音樂廳1200席座位。

「原味鼓動」小遊戲藉原住民音樂帶出部落鼓動人心小故事，代表排灣魯凱文化傳統透過歌舞傳承；「深客樂耳」小遊戲以客家新曲風為客家文化注入新活力，讓更多人感受客家文化之美。

競賽分為大眾組與兒童組，每組各30個名額，報名請到https://goo.gl/MRLHxm，報名訊息與活動詳情請上「屏東演藝廳」社群網站臉書（Facebook）粉絲頁查詢。1060112

(中央社)