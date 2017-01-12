一例一休 林全：外界炒作與事實有落差

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行政院發言人徐國勇（圖）12日轉述，行政院長林全表示，勞動基準法修正後，外界部分炒作與事實有落差，一例一休造成的費用增加，甚至大考中心要調漲考試費等說法，不是很恰當。中央社記者謝佳璋攝 106年1月12日

行政院發言人徐國勇今天轉述，行政院長林全表示，勞動基準法修正後，外界部分炒作與事實有落差，一例一休造成的費用增加，甚至大考中心要調漲考試費等說法，不是很恰當。

徐國勇上午主持行政院院會後記者會表示，林全指示相關部會應注意所轄業務，是否有因對勞基法認知錯誤、或因不恰當回應媒體問題，造成社會誤解，而沒必要的價格上升，應即時反應。

林全請勞動部與各部會建立合作機制，研商回應相關問題或媒體不當報導，適時澄清，以避免媒體炒作報導。1060112

(中央社)