順仁兄弟會省吃喝捐樹 嘉惠7所學校

由台中市議員賴順仁（右3）成立的順仁兄弟會，每年都省下吃喝的費用做公益，12日特別捐出268棵樹木給7所學校，超馬名將林義傑（前左3）也來見證這項義舉。中央社記者郝雪卿攝 106年1月12日

由台中市議員賴順仁成立的順仁兄弟會，每年都省下吃喝的費用做公益，今天特別捐出268棵樹木給7所學校，超馬名將林義傑也來見證這項義舉。

空汙愈來愈嚴重，讓往年都以寒冬救濟為主的順仁兄弟會，今年決定鼓勵學校節能減碳、愛護地球，並於今天在台中市立惠文高中舉辦捐贈儀式，捐出250棵樹葡萄及18棵五葉松分贈惠文高中、東山高中、萬和國中、永春國小、中華國小、鎮平國小及烏日國小等校。

賴順仁指出，兄弟會每年都會做公益，近期發現校園內還有空間可以植樹，因此發起贈樹活動，由兄弟會成員集資約50萬元，贈買268棵樹，兼具教育與環保公益，初期先捐給7所學校，未來將逐步展開一系列護樹與愛樹教育活動，邀更多學校來種樹。

林義傑表示，順仁兄弟會平時就都在做公益，自己有能力做多少就做多少，將吃喝費用省下來給更多學子，讓地球可以更好，這是很好的事情，他很開心能來支持這樣的善舉。

惠文高中校長王沛清指出，順仁兄弟會當初跟學校聯繫時說要捐樹，讓小朋友感受自然的重要性，小孩能輕鬆學習，並安排孩子透過植樹留下美好的回憶。

台中市教育局也由副局長許春梅代表感謝順仁兄弟會指出，順仁兄弟會多年來辦理各項公益活動，捐贈物資、補充AED設備，發揮己飢己溺的精神，為社會樹立很好的榜樣，今天的贈樹活動，不但美化環境，更在學生心中種下充滿希望的種子。1060112

(中央社)