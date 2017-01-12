順仁兄弟會省吃喝捐樹 嘉惠7所學校
由台中市議員賴順仁成立的順仁兄弟會，每年都省下吃喝的費用做公益，今天特別捐出268棵樹木給7所學校，超馬名將林義傑也來見證這項義舉。
空汙愈來愈嚴重，讓往年都以寒冬救濟為主的順仁兄弟會，今年決定鼓勵學校節能減碳、愛護地球，並於今天在台中市立惠文高中舉辦捐贈儀式，捐出250棵樹葡萄及18棵五葉松分贈惠文高中、東山高中、萬和國中、永春國小、中華國小、鎮平國小及烏日國小等校。
賴順仁指出，兄弟會每年都會做公益，近期發現校園內還有空間可以植樹，因此發起贈樹活動，由兄弟會成員集資約50萬元，贈買268棵樹，兼具教育與環保公益，初期先捐給7所學校，未來將逐步展開一系列護樹與愛樹教育活動，邀更多學校來種樹。
林義傑表示，順仁兄弟會平時就都在做公益，自己有能力做多少就做多少，將吃喝費用省下來給更多學子，讓地球可以更好，這是很好的事情，他很開心能來支持這樣的善舉。
惠文高中校長王沛清指出，順仁兄弟會當初跟學校聯繫時說要捐樹，讓小朋友感受自然的重要性，小孩能輕鬆學習，並安排孩子透過植樹留下美好的回憶。
台中市教育局也由副局長許春梅代表感謝順仁兄弟會指出，順仁兄弟會多年來辦理各項公益活動，捐贈物資、補充AED設備，發揮己飢己溺的精神，為社會樹立很好的榜樣，今天的贈樹活動，不但美化環境，更在學生心中種下充滿希望的種子。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。