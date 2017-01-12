美媒：不利川普文件 前英情報員執筆

我要評比

華爾街日報今天報導，目前擔任企業顧問的前英國間諜，共同執筆寫下一份美國總統當選人川普與俄羅斯關係的爆炸性報告。

法新社引述「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，這項未經證實的報告出自倫敦奧必斯商業情報公司（Orbis Business Intelligence）。報告指出，莫斯科策劃多年與川普打好關係，也握有涉及川普的性影片。

報導說，文件長達35頁，執筆人就是奧必斯的總監史蒂爾（Christopher Steele）。川普曾駁斥文件「造假」及「假新聞」。

報導引述知情人士透露，史蒂爾與共同總監巴羅斯（Christopher Burrows）都是前英國情報員。

美國媒體則說，報告出自英國祕密情報單位「軍情六處」（MI-6）前員工之手。

報告指出，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）指揮旗下情報單位，企圖在去年美國總統大選期間暗助川普，並打擊對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的選情。

報告並說，川普競選團隊與俄國官員及幹員定期聯絡，俄方也掌握有損川普聲譽的資料，能夠用來向川普施壓。（譯者：中央社周莉芳）1060112

(中央社)