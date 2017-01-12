川普開記者會 燃起全球社群媒體戰火

美國總統當選人川普今天在紐約召開11月8日大選以來的首場記者會，吸引不少網友上社群網站脣槍舌戰。川普的評論包括重批媒體，並針對他欲改善與俄羅斯關係的目標上提出辯護。

路透社報導，這場在紐約曼哈頓川普大樓（Trump Tower）總部大廳舉行的記者會，有好幾段爆紅點，比如川普和他指控散播「假新聞」記者的一來一往。

此外，川普說，記者是「唯一在乎」他是否公布報稅單的人。這番話也在記者會期間激發16.5萬則推文。社媒用戶要求其他用戶說，「如果你不是記者，且在乎看到川普報稅資料，請轉推。」

在俄羅斯，川普記者會期間和接下來幾小時，最熱門的主題標籤是「#川普記者會」（#TrumpPressConference）。

即將於20日走馬上任的川普，提及俄羅斯總統時說，「如果蒲亭喜歡川普，我認為是項資產，而非不利條件，因為我們跟俄國有相當糟糕的關係。」

川普說：「我不知道我能不能與蒲亭和睦相處，我希望我能，但也有不小機會我無法。」這句話引發俄國網友數千則推文。

川普面對約250名記者舉行1小時記者會，期間全球有約8萬則推文打上#川普記者會主題標籤。

另外1個激發推特反應的，是川普關於在美墨邊境打造高牆，並讓墨西哥買單的評論。

墨西哥前總統佛克斯（Vicente Fox）推文回應說：「今天不會，明天不會，墨西哥永遠不會支付那面愚蠢的牆。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060112

(中央社)