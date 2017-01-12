把關年節食安 高市聯合稽查年貨街

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高市衛生局會同消保官等單位12日上午前往高市年貨街三鳳中街進行年節食品聯合稽查，為消費者食安把關，初步並無發現違規。中央社記者董俊志攝 106年1月12日

高市衛生局會同消保官等單位今天上午前往高市年貨街三鳳中街進行年節食品聯合稽查，為消費者食安把關，初步並無發現違規。

衛生局上午會同消保官、經濟部標準檢驗局、衛福部食品藥物管理署南區管理中心人員，針對三鳳中街販售的各式年貨展開稽查，並檢查業者散裝食品標示是否合格，經濟部標準檢驗局也當場進行磅秤準確度檢查，防範業者偷斤減兩，為消費者權益把關。

衛生局呼籲消費者購買年節食品時，儘量選擇完整包裝的食品，並注意產品包裝的品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味產品。

衛生局又說，選購金針、竹笙等脫水蔬菜產品時，應避免選擇顏色太鮮豔或太雪白產品，建議消費者於烹調金針產品前，先以清水或溫水浸泡30分鐘以上，取出沖洗後再下鍋，烹調時開蓋煮沸，可降低二氧化硫殘留。

高市衛生局重視消費者飲食安全，除年節前密集抽驗監測外，接近年節慶仍會不期定突擊稽查，為消費者食安持續把關。1060112

(中央社)