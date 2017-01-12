郝龍斌：郭台銘選總統 泛藍最支持
宣布參選中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，泛藍認為鴻海集團創辦人郭台銘參選總統，大家最支持，「誰在那時若最強能勝選，我就支持誰」。
昨天聲明請辭的台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜上午宣布參選國民黨主席，郝龍斌中午前往宜蘭縣三清宮參拜受訪說，他與韓國瑜是好友，過去他任台北市長時，雙方合作愉快。
他說，韓國瑜日前在台北市農產運銷公司受不少委屈，韓國瑜辭職參選，他祝福。韓國瑜有熱情與理想，提出許多對黨的建議與政策，他很認同，包括黨產處理、深耕基層觀點，與他想法一致。
郝龍斌表示，兄弟登山各自努力，國民黨很多人參選是好現象，代表大家都有不可救藥的使命感。
他說，當黨主席要無私，在無私前提下要找到最強、最好的候選人，先爭取2018年縣市長選舉勝利，未來2020年總統選舉，國民黨當然希望重返執政，「誰在那時若最強能勝選，我們就支持誰」。1060112
(中央社)
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