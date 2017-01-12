NBA》台灣鐵粉到紐約力挺 林書豪拍片感謝

林書豪拍短片感謝台灣球迷特地飛到紐約支持。(取自林書豪臉書)

籃網後衛林書豪12日在臉書貼上1段13秒短片，且寫，「謝謝我的鐵粉們從台灣飛來看我！真抱歉我受傷不能打。」除了感謝球迷為了他特地飛到美國紐約，展現他親切的一面，也提前預告自己無法在13日主場出戰鵜鶘比賽上場。

林書豪在影片中說：「我現在在布魯克林，有些粉絲從台灣飛來美國來看，謝謝！」一旁球迷馬上補充，「我們會看到火箭場！」代表這3名台灣女球迷至少會待到16日，才會離開紐約，期望看到豪哥重新上場的心情表露無遺。

不過林書豪這次左大腿拉傷，籃網到現在都不給任何復出時間表，加上13日與鵜鶘比賽，他已連續8場因傷缺席，也是他本季第26場缺陣，接下來籃網將於14日客場遭遇暴龍、16日主場碰上火箭，豪哥上場機會仍然不高。

(中時電子報)