賴坤成接北農總經理!？ 傳出現勁敵

傳賴坤成內定台北農產運銷公司總經理出現黨外時代大老級勁敵。 (王超群攝)

正當現任台北市農產運銷公司總經理韓國瑜在各界驚訝中宣布參選國民黨主席之際，內定將由民進黨囑意的前台東市長賴坤成卻傳出變數，據指出，由於賴坤成曾經酒後出言痛批黨內新潮流系，又在去年花蓮市長補選失利後直言受害於新潮流，黨內人士透露賴已經「沒戲」，傳出有一位黨外時期組織者、輩分很高的勁敵將在20日左右浮上檯面，對此，賴坤成三緘其口，嘆氣說：「讓他們喬，我只是棋子！」

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