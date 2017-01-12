6折價格賣仿冒名牌皮件 侵權市值7000萬元
有商標法、詐欺前科的31歲張姓男子用假名長期利用知名拍賣網站，以6到8折價格販售仿冒PRADA、HERMES、CHANEL、LOUIS VUITTON等名牌皮件，甚至向經銷商謊稱獲得原廠授權供貨，多達30名經銷商上當受騙，保二總隊刑事警察大隊獲報調查數月後，前往桃園市查獲張男倉庫，起出2500多件仿冒皮件，初估侵權市值約7000多萬元，訊後依違反商標法、詐欺等罪將張男函送法辦。
警方調查，張男10年來無正當職業，均靠販售仿冒品牟取暴利，雖多次遭警方查獲，仍不知悔改，每次繳完罰款後繼續非法行為，甚至還買了2輛價值數百萬元的雙B轎車繼續招搖撞騙。
警方指出，張嫌涉嫌以假名「蘇健廷」，在拍賣網站販售多達13個知名精品品牌的仿冒皮包、皮夾、皮帶等商品，每件商品少則不到1000元、多則高達20萬元，連不少經銷商也上當受騙向他調貨，直到有被害人拿著仿冒包到精品店維修時，被店員識破為仿冒品，才驚覺花了冤枉錢買到假貨。
警方獲報跟監2個多月後，上月底前往桃園市中壢區傳喚張嫌到案，並在他設於電梯大樓的倉庫內，起獲尚未出貨的2503件仿冒品，初估侵權市值約7000多萬元，保守估計包括流通到市面上的仿冒品，侵權總額已上億元，是近年來破獲仿冒國際知名精品最大宗的侵權案件，訊後將他函送法辦。
(中時)
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