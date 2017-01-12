超級大黃蜂戰機替代F-35 不是不可能

分析師認為，F-35聯合打擊戰機只有F-35B，因為特殊的垂直起降性能值得被保留。(圖/洛馬公司)

上個月美國總統當選人川普在推特上表，示他對F-35聯合打擊戰機不斷攀升的成本感到不滿，並要求波音公司提出「價格合理，並具有相似功能的F / A-18超級大黃蜂戰機新報價」，多數的軍評家都認為這種想法不可行，不過也有分析師提出另類見解，認為F/A-18代替F-35「不是完全不可能」。

「大眾機械」(Popular Mechanics)報導，討論F/A-18是否能取代F-35必須要看戰機的功能性，F-35戰機分成三種：空軍型F-35A、陸戰隊型F-35B、海軍艦用型F-35C。F-35B具有垂直/短距起降(V/STOL)性能最為獨特，也確實無法被F/A-18取代，因此這方面沒有什麼討論的空間。

但是海軍的F-35C確實很可能被取代，因為波音公司曾經提出「先進超級大黃蜂」(Advanced Super Hornet ,ASH)的想法，在2013年，波音公司發展了適形油箱和一個外吊式武器艙，可以改善超級大黃蜂戰機的雷達隱蔽率達到50％。再配合推力提高20％的引擎與改進的航空電子設備，ASH是不錯F-35C替代方案。

波音公司自費研發先進超級大黃蜂ASH，機背有適型油箱，機腹加裝適型彈艙，可減小F/A-18戰機的雷達截面積50%。(圖/波音公司)

事實上，即使川普沒提議，美國海軍已經用行動在執行了。由於F-35C的延誤和成本超支，美國空軍在2016年就已經啟封了30多架的F/A-18大黃蜂戰機，也考慮直接添購更多的超級大黃蜂，航空分析師理察．艾伯拉菲亞(Richard Aboulafia)說「美國海軍四年來，添購的超級大黃蜂戰機已經超過F-35C原先訂購量的四分之一。」換言之，F-35C的購買數量已經持續降低，一但低到突破經濟批量時，F-35C就會因為單價過於昂貴而停止生產，特別是F-35C只有美國海軍一個買主。

波音自費改裝的F-15SE沉默鷹，設計獨特的適型彈艙，可裝4枚中程飛彈，雷達截面僅是原先F-1的5一半以下。(圖/波音公司)

那麼空軍型的F-35A該不該被取代呢?艾伯拉菲亞認為，如果他是總統，他不會用ASH來取代，而是另一種更好替代品，同樣是波音公司的F-15SE「沉默鷹」(Silent Eagle)，它是F-15的匿蹤改良型，而且修改的程度比ASH更好。

當然ASH和沈默鷹的匿蹤效果仍然不如F-35那樣優秀，畢竟他們只是從現有機體進行小程度的修改。但是F-35的匿蹤技術優勢能存在多久?根據以色列的評估，他們認為F-35的匿蹤優勢只能保持5到10年，未來的F-35必須由新式電子戰設備來補強，因此以色列人在訂購F-35A時，就已經預留了改良電子戰設備的計畫，應對F-35匿蹤效果逐步過時的問題。

美國空軍承認，匿蹤技術在未來會逐漸被破解，中國大陸和俄羅斯都在開發低頻雷達，能夠有效跟踪匿蹤飛機，一但低頻雷達逐步增加，F-35的優勢將不具備，甚至需要特殊的電子戰飛機執行干擾雷達的任務，比如EA-18G咆哮者(F/A-18E所改裝)，才能維持匿蹤效果。雖然F-35戰機本身也有電子干擾能力，但是由超級大黃蜂上改裝比F-35更容易。

還有一個不常被討論但是相當重要的事實，那就是匿蹤飛機是維修噩夢。匿蹤飛機需要特殊的塗層才能有效保持匿蹤屬性，維護匿蹤塗層在陸地上就已經很麻煩，在窄小的航空母艦上則更困難，而且在高鹽份的海上環境，匿蹤塗層能保持多久也是問題。

因此，艾伯拉菲亞認為，F-35計畫只有F-35B確定無法被取代，值得被保留。但是海軍的F-35C應該先進超級大黃蜂取代。至於空軍的F-35則可以被ASH、F-15SE來代替，當然F-15SE會比較貴。

美國空軍其實還有重開F-22生產線這個選擇，F-22的各方面性能舉世無雙。(圖/美國空軍)

最後，艾伯拉菲亞還提出一個更好的建議，就是重新啟動F-22猛禽戰機的生產線，這型戰機才是真正優秀的空軍戰機。

(中時電子報)