《時來運轉》運彩眉角 加買「串關」多抱回100萬獎金
運彩「串關」玩法是可以讓過關賽事的賠率相乘，把中獎獎金變大的一種投注方式，同時對2場以上賽事看好的消費者，除了「單場」購買各該賽事外，往往也會同時加購「串關」投注，擴大整體中獎獎金的空間。
9月底台中西屯有家投注站的客戶，選了5場足球比賽的「正確比數」高賠率玩法進行投注，分別是「本菲卡 Vs.拿坡里2：4賠率50倍」、「巴黎勝日耳曼 Vs.盧多戈雷次5+：2賠率85倍」、「巴塞隆納 Vs.慕森加柏4：3賠率85倍」、「曼城 Vs.塞爾提克4：3賠率100倍」及「諾里奇 Vs.紐卡索聯3：4賠率200倍」，除了「單場」購買各賽事(C_1^5共5組)外，同時加購「串2關」投注(C_2^5共計10組)，總計15個組合，每組合100元，共投注1,500元。比賽結果有2場猜中，分別為「本菲卡 Vs.拿坡里2：4賠率50倍」單場中獎5,000元及「諾里奇 Vs.紐卡索聯3：4賠率200倍」單場中獎20,000元，加購這2場「串2關」的投注，過關中獎，賠率50倍及200倍相乘高達1萬倍，中獎100萬(100元X50倍X200倍＝100萬)，合計總中獎102萬5,000元，報酬率高達68,200﹪(〔(1,025,000-1,500)/1,500〕X100﹪)，加買「串關」絕對是這次高報酬率的關鍵。
以上是「加買」串2關的例子，也有不少「加買」串3關及串4關中獎的例子，曾經在「運彩眉角」專欄分享給大家的例子就有：(1)購買350元，其中「加買」串3關1注50元的投注，歡喜抱回122.5萬元獎金，(2)購買7,000元，其中「加買」串3關1注1,000元的投注，開心抱回585萬元獎金，(3)購買250元，其中「加買」串4關1注10元的投注，一口氣抱走32萬元獎金等，提供給喜歡以小博大的彩迷參考，也希望您就是運彩下一個「加買」串關中大獎的幸運客戶。
(中時電子報)
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