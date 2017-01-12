我要評比

36歲黃姓男子駕駛的計程車疑搶快穿越馬路，當場撞飛77歲許姓男子。（葉書宏翻攝）

77歲翁外出晨運，穿越馬路遭計程車撞死。（葉書宏翻攝）

77歲許姓男子與妻子今凌晨4時許外出運動，許男徒步行經新北市板橋區板橋區三民路2段與居仁巷口時，疑因搶快穿越馬路，遭36歲黃姓男子駕駛的計程車當場撞飛，許男全身多處骨折、傷勢嚴重，送醫後宣告不治；黃男向警方表示，當時綠燈直行，天色昏暗未注意到許男穿越馬路，警方已調閱路口監視器，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)