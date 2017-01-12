一例一休部分漲價炒作 林全：勿傷政府形象

行政院長林全（左）11日出席與中小企業下午茶敘，和中小企業總會理事長林慧瑛（右）及各企業負責人進行對談。（資料照/顏謙隆攝）

「一例一休」正式上路沒多久，傳出不少行業醞釀喊漲。行政院長林全今（12）日在行政院院會就「勞基法修正後之相關因應」提示，針對勞基法修正通過之後，外界部分炒作與事實有落差，他提醒勞動部與各部會建立合作機制，若各部會所轄業務有相關問題或媒體不當報導，須立即與勞動部研商；也應對社會大眾說明，並適時澄清，以免對政府形象與修法美意造成傷害。

林全表示，外界對於加班、勞基法七休一或一例一休所造成的費用增加，甚至大考中心所提考試費用調漲等說法，並不是很恰當。他提醒，相關部會注意所轄業務，是否有因對勞基法認知錯誤，或因回應媒體所提問題，做了不恰當回應，造成社會誤解勞基法修正，造成民眾許多不便，或者是沒有必要的價格上升，都應該要即時反應。

林全指示勞動部與各部會建立合作機制，如果各部會所轄業務有相關問題或媒體不當報導，必須立即與勞動部研商；相關問題也應對社會大眾說明，並適時澄清，以避免媒體炒作報導，對政府形象與修法美意造成傷害，請各部會務必就主管業務，針對勞基法所做的發言務必要正確，不要有錯誤。

(工商)