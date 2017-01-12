一例一休部分漲價炒作 林全：勿傷政府形象
「一例一休」正式上路沒多久，傳出不少行業醞釀喊漲。行政院長林全今（12）日在行政院院會就「勞基法修正後之相關因應」提示，針對勞基法修正通過之後，外界部分炒作與事實有落差，他提醒勞動部與各部會建立合作機制，若各部會所轄業務有相關問題或媒體不當報導，須立即與勞動部研商；也應對社會大眾說明，並適時澄清，以免對政府形象與修法美意造成傷害。
林全表示，外界對於加班、勞基法七休一或一例一休所造成的費用增加，甚至大考中心所提考試費用調漲等說法，並不是很恰當。他提醒，相關部會注意所轄業務，是否有因對勞基法認知錯誤，或因回應媒體所提問題，做了不恰當回應，造成社會誤解勞基法修正，造成民眾許多不便，或者是沒有必要的價格上升，都應該要即時反應。
林全指示勞動部與各部會建立合作機制，如果各部會所轄業務有相關問題或媒體不當報導，必須立即與勞動部研商；相關問題也應對社會大眾說明，並適時澄清，以避免媒體炒作報導，對政府形象與修法美意造成傷害，請各部會務必就主管業務，針對勞基法所做的發言務必要正確，不要有錯誤。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。