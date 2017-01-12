中國軍機飛韓防空區 韓不排除薩德有關

我要評比

南韓國會國防委員會今天舉行座談會，討論有關「中國軍機日前進入韓國防空識別區（KADIZ）」。韓國防部官員不排除這可能與南韓決定部署終端高空防衛系統有關。

南韓聯合新聞通訊社引述出席座談的最大在野黨民主黨國會議員李哲熙的話報導，國防部在座談會上彙報稱，這是中方對韓中間「懸而未決的重要問題」的應對措施。

報導指出，在被問及「懸而未決的重要問題」是否指「終端高空防衛系統（THAAD，薩德）入韓」有關，國防部回答表示，不排除這個可能性。

9日，10餘架中國軍機進入朝鮮半島西南海域的韓國防空識別區，南韓空軍緊急出動10餘架戰機前往該空域進行巡航並向中方示警。據報導，其中8架中國軍機穿越大韓海峽，飛行至日本防空識別區（JADIZ）。1060112

(中央社)