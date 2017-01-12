中國軍機飛韓防空區 韓不排除薩德有關
南韓國會國防委員會今天舉行座談會，討論有關「中國軍機日前進入韓國防空識別區（KADIZ）」。韓國防部官員不排除這可能與南韓決定部署終端高空防衛系統有關。
南韓聯合新聞通訊社引述出席座談的最大在野黨民主黨國會議員李哲熙的話報導，國防部在座談會上彙報稱，這是中方對韓中間「懸而未決的重要問題」的應對措施。
報導指出，在被問及「懸而未決的重要問題」是否指「終端高空防衛系統（THAAD，薩德）入韓」有關，國防部回答表示，不排除這個可能性。
9日，10餘架中國軍機進入朝鮮半島西南海域的韓國防空識別區，南韓空軍緊急出動10餘架戰機前往該空域進行巡航並向中方示警。據報導，其中8架中國軍機穿越大韓海峽，飛行至日本防空識別區（JADIZ）。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。