大南海計畫 行政院擬將植物園變文創園區？

植物園荷花池是許多人賞鳥寫生攝影去處。(邱文秀攝)

植物園不分平日假日，是許多民眾前往散步以及賞鳥去處。(邱文秀攝)

位於建國中學對面南海路上的台北植物園，是許多人賞荷、寫生、賞鳥、攝影及散步的好去處，在寸土寸金的北市鬧區有這麼一處休憩園地十分難得，然而有媒體報導，行政院嫌植物園土地小，怎麼當國家植物園?推出「大南海文化園區計畫」，有意向植物園借地改成文創賣場，創造商機。此舉不僅農委會反對，諸多網友也十分反彈。

據《TVBS》獨家報導，行政院擬將台北市南海路上的植物園改成賣場，「點亮」植物園，創造文創商機。對於行政院的「大南海文化園區計畫」，農委會十分反彈，原本農委會希望能把格局拉大，提昇成國家級植物園保護區。然而行政院卻回函農委會「台北植物園僅剩8公頃土地，這麼小怎麼當國家植物園」？讓農委會主委曹啟鴻非常生氣！

植物園占地雖不大，然而每天都有許多民眾前往散步休憩，荷花池旁更是有許多賞鳥、攝影、寫生愛好者，聽聞植物園可能被改成賣場，民眾都不同意。

然而網友揪出企畫案內容，植物園應該是沒有要改成賣場，只是變成文創園區的一部分。串聯歷史博物館、科教館等重要地標，向台北植物園借地，讓植物園夜晚也發光發亮。從大南海文化園區（國立歷史博物館-初期計畫）中可見，史博館初期計畫為:

(一)分項計畫：

1.史博館與欽差行臺整修再利用：做為博物館之展示、教育、服務、文創、餐飲、典藏、研究與行政空間使用。

2.園區景觀與周邊綠帶整合：打造南海路至園區之綠色博物館大道，增加市民休憩及環境教育空間。

3.臺銀宿舍群整修再利用：規劃作為展演空間、餐飲空間、文創講堂及文創商店。

但即使只是將植物園變成文創園區的一部分，網友仍十分反彈這種開發計畫。認為園區內的路燈，以及夜間光害，對植物都是傷害。網友留言「松菸文創哪來文創??還要假文創之名圖利廠商??」、「先把樹砍光，蓋好大賣場跟飯店後再隨便塞幾棵要死不活的樹回去」、「最好打消這愚蠢的念頭！」、「能不能不要只想到賺錢哪!這種市儈的官場文化與貪婪看了都想吐!」、「全球都缺綠地，不缺文創園區，蚊子館多的是，為什麼不從那裡開發呢？這政府是腦殘嗎?」

(中時電子報)