難過年關？ 苗栗男子駕車至豐原公老坪燒炭身亡

墨綠色轎車停在豐原公老坪岔路，民眾稱車上一名男子叫不醒。（王文吉翻攝）

年約30多歲、身穿格紋衫男子躺在車內，疑燒炭身亡。（王文吉翻攝）

警方根據車上證件查出死者是38歲的林姓男子。（王文吉翻攝）

林男已在車上用鐵桶燒炭輕生。（王文吉翻攝）

豐原公老坪發生燒炭輕生案，豐原分局翁子所接獲民眾報案，水源路往公老坪方向小岔路，一輛墨綠色轎車停在偏僻道路多時，車內有名穿格紋衫的男子躺在駕駛座，疑似在車內燒炭，員警上午11時許趕赴現場並通報消防隊協助，經破壞車門後，年約30多歲的男子身上出現屍斑，已明顯死亡，警方根據車上證件查出死者是38歲的林姓男子，通報住在苗栗的家屬前往確認身分，也同步報請檢方相驗，調查死因。

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