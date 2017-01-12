助興航員工轉職 勞動部媒合1400職缺

為協助復興航空公司員工能順利就業與轉職，勞動部勞動力發展署結合臺北市政府及新北市政府，在16日上午10時至下午1時，在新北市政府6樓大禮堂辦理「復興航空公司員工就業專案媒合活動」，現場將提供1400個以上職缺，協助復興航空公司員工順利就業與轉職。

勞動力發展署表示，自復興航空公司無預警解散後，臺北市政府、新北市政府及該署所屬就業中心於接獲復興航空公司依就業服務法通報1667名資遣員工資料後，即積極進場辦理9場次就業服務資源宣導及說明會，提供員工職業訓練、就業輔導及申請失業給付等措施資訊與服務；另為儘速協助被資遣員工就業與轉職，辦理此次專案媒合活動。為能適才適所，本次專案媒合活動前針對員工原職務內容及其專業性的就業需求，進行職務職能分析，再由交通部民航局、臺北市政府及新北市政府開發符合職能的產業與職缺，計開發44家廠商、4404個職缺，並擇邀26個廠商於現場設攤，希望符合就業與用人需求，提高媒合效益。

這次專案媒合活動廣邀航空、航勤、旅遊運輸、旅宿餐飲、物流倉儲及百貨精品業等相關產業，包括中華航空、遠東航空、台灣虎航、華信航空、亞洲航空、漢翔公司、長榮航勤、航合公司、三晉整合營銷公司、凱撒飯店、微風廣場、昇恒昌、采盟公司、鼎泰豐、饗食天堂及其他知名大廠，釋出的職缺除飛航機師、空服人員、地勤運務人員、客艙維修、飛機外觀噴漆打磨人員、機械維修員等航空業相關職缺外，還有行政管理、主管秘書、公關副理、總經理秘書、客務、客服專員等中高階服務職缺，也有ERP顧問、軟體開發工程師等技術職缺。此外，針對督導級中高階主管，也開發了人資副理/主任、財務副理/主任、業務經理、櫃檯主任、教育訓練主管等工作機會。

勞動力發展署表示，當天活動現場除了26個徵才廠商攤位，並設置勞動權益、職訓課程等政府資源專區，協助求職者了解自身權益或進修第二專長提升職能；另有一對一就業諮詢服務專區，透過專業老師提供求職者個別職涯諮詢，引導檢視自我資源、釐清個人優勢、訂定職涯發展目標，並擬定行動方案，以協助求職者順利就業。

(中時)