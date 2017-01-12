春節遊宜蘭 公路總局祭出疏運計畫

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農曆春節連假將至，交通部公路總局祭出春節疏運計畫，圖為去年春節期間，國道5號宜蘭段塞車情形。（本報資料照片／李忠一攝）

交通部公路總局今天（12日）召開「宜蘭地區春節疏運記者會」，今年農曆春節是1月27日至2月1日，共有6天，由於假期較去年短，預估會有民眾提前請假返家等情形，公路總局將春節疏運計畫擴大到1月26日至2月2日，期間將有增開客運班次等措施，並呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具遊宜蘭。

今年的公路總局春節疏運計畫是從26日下午3時至2月2日止，共有8天，而「重點疏運期間」是1月26日至2月1日，行駛國道5號的國道客運路線，期間將密集機動加班疏運旅客，尖峰時間3至5分鐘一班，公路總局表示，盼能讓乘客候車時間不超過20分鐘。

為避免國道客運在礁溪段的平面道路壅塞過久，葛瑪蘭1915路線全程車、首都客運1572路線全程車計畫在春節連假期間停駛，礁溪轉運站至台北區間車依舊維持密集班次服務，公路總局已要求業者協助指引與接駁服務。

國立傳統藝術中心在1月21日重新對外開放，首都客運1570市府轉運站至羅東轉運站國道客運路線，在春節連假期間每日往程3班會延長行駛到景點，首都客運台灣好行260冬山河線每日往返30班。

除了傳藝中心外，大里天公廟、蘭陽博物館、棲蘭、明池、清水地熱、蘇花公路蘇澳端等地，公路總局也會循例協請宜蘭縣警察局派員協助交通疏導。

公路總局台北區監理所所長陳玉好表示，疏運計畫為期8天，已請客運業者適時增開班次、機動密集加班疏運旅客，希望假期出遊的民眾能多搭乘大眾運輸工具，讓交通更順暢，春節疏運達到最大效應。

(中時)