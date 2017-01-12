總預算立委提案多 林全：無窒礙難行可予同意

今年度總預算案還在立法院卡關，行政院長林全今天上午在行政院會中指示，總預算審議目前仍有相當多提案待討論，讓總預算的審議過程冗長且有很大的不確定性，他指示請各部會對立委提案審慎評估，倘若沒有窒礙難行之處，原則可予以同意。

林全表示，若立委的提案經部會評估後，日為對機關業務屬窒礙難行部分，要備妥完善的說明資料，積極向提案立委及黨團說明，協調撤案或修正文字，讓提案不至於造成未來預算推動與執行的困難。

林全說為避免新興計畫及重要地方建設進度延誤，請各部會與立法院積極協商說明，避免新年度的新興計畫因預算審查延宕而造成傷害，希望在本次臨時會（1月20日）結束前通過總預算案，讓各項施政順利推動。

此外，立法院昨天也通過《電業法》和《長期照顧服務法》修法，林全指出《電業法》仍有很多後續問題，包含如何吸引民間售電，落實分時電價等，都要有規畫和考量，請經濟部盤整未來對綠能產業發展的期待，及相關配套工作，訂立目標推動，也要儘速完成相關子法的配套修正，且作業過程中確實做好社會及產業溝通，邀利害關係人共同參與，了解觀點後再做出決策。

長照財源部分，林全說，雖已明確指定《遺產及贈與稅法》與《菸酒稅法》作為相關財源，但仍須修正通過才能生效，《長期照顧服務法》今年6月3日開始施行，請財政部積極向立法院各黨團說明溝通，早日完成修法。

(工商)