苗農森林科徐暐翔成為創科首位台大生

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苗農慶賀徐暐翔與同學獲獎的海報。（圖／苗農森林科）

國立臺灣大學森林環境暨資源學系106學年的特殊人才甄選入學考試，為了替台灣林業發展儲備優秀人才，錄取曾經獲得「技藝競賽森林職種金手獎」的苗栗農工學生徐暐翔，成為苗栗農工創科59年來錄取台大大學部的第1人。

徐暐翔現就讀國立苗栗農工森林科3年級，生長於苗栗鄉間，曾獲105學年度全國高級中等學校學生技藝競賽森林職種金手獎第1名，對於大自然有極大的熱情。

台大表示，這次的選才結果，對於教育資源不足之鄉間學生而言，提供重要的升學管道，除了打破城鄉差距，亦為該系徵得優秀之學生入學。

「對林業有非常明確的學習目標，加上高職階段在林業專業科目上的優異表現，具林業領域特別專長。」台大認為：「徐同學經由選才方式，獲得更多的教育資源，並增加森林環境暨資源學系學生的多元性。」

徐暐翔畢業於建中國小、三義高中附設國中部，父親是木雕創作工作者、並且熱愛大自然，他常帶著小孩登山郊遊，讓徐同學從小耳濡目染，對於大自然環境產生興趣、進而喜愛研究昆蟲。

(中時)