苗農森林科徐暐翔成為創科首位台大生
國立臺灣大學森林環境暨資源學系106學年的特殊人才甄選入學考試，為了替台灣林業發展儲備優秀人才，錄取曾經獲得「技藝競賽森林職種金手獎」的苗栗農工學生徐暐翔，成為苗栗農工創科59年來錄取台大大學部的第1人。
徐暐翔現就讀國立苗栗農工森林科3年級，生長於苗栗鄉間，曾獲105學年度全國高級中等學校學生技藝競賽森林職種金手獎第1名，對於大自然有極大的熱情。
台大表示，這次的選才結果，對於教育資源不足之鄉間學生而言，提供重要的升學管道，除了打破城鄉差距，亦為該系徵得優秀之學生入學。
「對林業有非常明確的學習目標，加上高職階段在林業專業科目上的優異表現，具林業領域特別專長。」台大認為：「徐同學經由選才方式，獲得更多的教育資源，並增加森林環境暨資源學系學生的多元性。」
徐暐翔畢業於建中國小、三義高中附設國中部，父親是木雕創作工作者、並且熱愛大自然，他常帶著小孩登山郊遊，讓徐同學從小耳濡目染，對於大自然環境產生興趣、進而喜愛研究昆蟲。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。