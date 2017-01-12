教長：高教深耕 最快3月提具體方案
教育部長潘文忠今天表示，107年高教深耕計畫預計今年3、4月提出具體方案，希望整合過去零碎的競爭型計畫，讓學校能依校務發展進行長程規劃。
106年全國大專校院校長會議今天在高雄舉行，邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與，教育部長潘文忠舉行專題演講時，提到過去高教競爭型經費太過集中等問題。
潘文忠會後受訪時表示，過去有數個競爭型計畫，在申請和執行預算的指標太細瑣，經費也過於集中，未來會做一些整理調整，整合這些零碎的計畫，讓學校不用為了爭取經費，不斷提出計畫，而無法思考學校發展的主軸，希望將指標項目綜整，鼓勵學校針對校務發展進行長程規劃，發展自我特色。
邁向頂尖大學計畫、典範科技大學計畫、教學卓越計畫原訂去年到期，今年為經費延續橋接期，潘文忠指出，新的107年高教深耕計畫預計今年3、4月提出具體方案，希望讓學校只要提出1個計畫就好，至於經費如何配置，將再和各校進行討論。
過去高教評鑑也被質疑指標過於一致，潘文忠說，現行技職、高教有漸漸同質化趨勢，未來將檢討評鑑指標，不要只由教育部訂定單一指標，讓各校一體適用，而是讓各校可以提出自己的評鑑項目，讓各校不再趨於一致，而是能走出自我特色。1060112
(中央社)
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