北京房價中位數全陸最高 每坪86萬

中國大陸社科院發布去年12月「中國大數據房價指數」，房價中位數最高是北京，每平方公尺人民幣5萬5525元（約每坪新台幣86萬元）。

每日經濟新聞報導，這個指數涵蓋33個主要城市和數十個重點城市的主要城區，有18個樣本城市房價中位數每平方公尺破萬元（即每坪新台幣15萬5372元）。

大陸房價中位數每平方公尺高於4萬元的城市有北京（5萬5525元）、上海（5萬2000元）、深圳（4萬9523元）3個城市。

在3萬到4萬元間的有廈門。在1萬到3萬元的有廊坊、南京、天津、福州、杭州、廣州、蘇州、合肥、鄭州、青島、武漢、石家莊、濟南、東莞。

北京房價中位數最高。北京日報報導，北京代市長蔡奇去年12月曾表示，要確保2017年房價「環比不成長」。外界解讀，這意指2017年每個月的房價都不能漲，或是12個月的房價平均價格不能漲，但無論是哪種含義，都表示將嚴控北京房價上漲。

每日經濟新聞引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說，目前大陸大城房價增幅收窄，但大幅度降價的可能性不大。1060112

(中央社)