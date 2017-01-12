總預算案 林全指示各部會加強溝通

我要評比

民國106年度中央政府總預算案目前仍在立法院審查，行政院發言人徐國勇今天轉述，行政院長林全要求各部會應加強溝通，如果立法委員提案沒窒礙難行的地方，原則可予同意。

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘表示，明年總預算案原本有4949項提案，經溝通後還有2000多案，將訂通案刪減原則，希望20日立法院臨時會最後一天，如期完成三讀。

徐國勇上午主持行政院院會後記者會轉述，林全裁示，請各部會審慎評估提案，如果認為窒礙難行，應積極向提案立委及立法院黨團說明，協調撤案或修正文字，讓提案不至於造成未來預算推動與執行困難。希望20日前通過總預算案，順利推動各項施政。

另外，立法院昨天三讀修正通過電業法及長期照顧服務法部分條文，徐國勇說，電業法修法後，仍有很多後續問題，包含如何吸引民間售電，落實分時電價等，林全裁示請經濟部儘速完成相關子法配套修正，務必確實做好社會及產業溝通。

長照法將於今年6月3日實施，林全指示衛生福利部配合施行期程，儘速推動相關子法及各配套制度，並加強向地方政府及民間團體宣導說明；另雖已指定「遺產及贈與稅法」與「菸酒稅法」作為長照相關財源，仍須「遺產及贈與稅法」與「菸酒稅法」修正才能生效，請財政部積極向立法院溝通，早日完成修法。1060112

(中央社)