年金改革 林萬億盼解決世代爭議

國家年金改革委員會執行長林萬億12日接受電台專訪表示，年金改革的平均投保薪資採計期間，除了軍人之外，希望全國各界一致，把世代爭議拉回來，大家一樣用最合理的方式，繳多少、領多少。中央社記者孫仲達攝 106年1月12日

國家年金改革委員會執行長林萬億12日接受電台專訪表示，年金改革的平均投保薪資採計期間，除了軍人之外，希望全國各界一致，把世代爭議拉回來，大家一樣用最合理的方式，繳多少、領多少。中央社記者孫仲達攝 106年1月12日

國家年金改革委員會執行長林萬億今天表示，年金改革的平均投保薪資採計期間，除了軍人之外，希望全國各界一致，把世代爭議拉回來，大家一樣用最合理的方式，繳多少、領多少。

林萬億今天接受廣播POP Radio節目主持人黃光芹專訪，談及年金改革分區座談會議衝突不斷，林萬億說，被改革者沒有一些反對就不叫改革，這次改革有某種程度對抗，大家有點焦慮，但下定決心後有些人知道遲早要改。

對於勞工的部分，林萬億說這次沒有處理所得替代率，但處理平均投保薪資採計期間，除了軍人之外，希望全國各界一致；他解釋，有些人用最後幾年薪資特別高的幾年投保，就會領得多，「繳得少領得多誰吃虧？同樣是勞工，年輕的就吃虧」公教人員也是如此，希望把世代爭議拉回來，大家一樣用最合理的，繳多少領多少。

對於調整18%優惠存款的議題，林萬億說，在大法官解釋中說得很明白，從相對比較和社會公益立場來看，調整18%不違反信賴保護原則，但要全部拿掉嗎？要考慮一群人當初可以選月退，但他選一次退後把錢存在18%，還有些人未滿15年非得領一次退不可，18%不甚合理，但生活仍要照顧，所以會訂出基本生活保障。

林萬億說，超過基本生活保障以上的18%當然拿掉，但最快也要兩年，也有人說，舊制時代的人都75歲以上了，何苦這樣，所以再延6年，總統蔡英文講過，不管6年或4年她都可以接受，不過也不是總統接受就算，還要經過國是會議。

林萬億曾講過，年金改革完成就功成身退，主持人詢問這是什麼意思？林萬說，本來就該把位置讓給年輕人，主持人追問是政委的位置嗎？林萬億表示「或其他位置，教授的位置也該讓」他說，被蔡總統點名做這件事他也認了，希望各職業別和各團體代表，不要只看自己要看國家未來下一代，共同渡過難關，他會盡力而為。

對於退休校長徐慧芯在網路上罵他，林萬億會後受訪表示，很多朋友傳給他看，又叫他不要看，他看完之後一笑置之；對於那些人身攻擊，蔡總統也很關心，他都告訴蔡總統「沒關係，人肉鹹鹹」。

林萬億說，他做為改革者，必然會引發自認被改革者反彈，大家都看得出來，年金不改革會快速破產，各行各業會無以為繼；年金是重要的社會安全制度，非常複雜且有諸多不合理現象，現在改革是把不合理現象拉回到合理，之後再想怎麼讓制度永續。1060112

(中央社)