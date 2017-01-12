陸發表安全合作白皮書 分析：劃定紅線
中國大陸官方11日發表亞太安全合作政策白皮書。大陸國際專家蘇浩表示，白皮書體現合作意願，也在美國新政府亞太政策不明之際，向外界劃定一條「中國紅線」。
「中國的亞太安全合作政策」白皮書對加強亞太安全合作提出6點主張：促進共同發展、推進夥伴關係建設、完善現有地區多邊機制、推動規則建設、密切軍事交流合作、妥善處理分歧矛盾。
中新社報導，中國外交學院外交學系教授蘇浩說，過去大陸的亞太政策都是個別宣示，這份白皮書從雙邊到多邊，從焦點問題到非傳統安全合作，將整體安全觀系統性融入亞太，藉此宣示大陸的政策。
蘇浩認為，亞洲事務應該由「亞洲人民自己來辦」，尤其是涉及到安全，更應由亞洲各國透過合作來主導，而非透過一些域外國家。
這份白皮書重申，大陸堅決反對美韓在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD），敦促美韓停止部署進程。在海上問題上，白皮書說，大陸對蓄意破壞南海和平穩定的挑釁行動將「不得不作出必要反應」。
蘇浩說，在美國政權交接、川普（Donald Trump）政府亞太政策還不明朗時，白皮書一方面向美國宣示大陸聚焦安全合作的誠意，也亮出自己的底線，向外界劃定一條「中國紅線」。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。