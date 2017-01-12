陸發表安全合作白皮書 分析：劃定紅線

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中國大陸官方11日發表亞太安全合作政策白皮書。大陸國際專家蘇浩表示，白皮書體現合作意願，也在美國新政府亞太政策不明之際，向外界劃定一條「中國紅線」。

「中國的亞太安全合作政策」白皮書對加強亞太安全合作提出6點主張：促進共同發展、推進夥伴關係建設、完善現有地區多邊機制、推動規則建設、密切軍事交流合作、妥善處理分歧矛盾。

中新社報導，中國外交學院外交學系教授蘇浩說，過去大陸的亞太政策都是個別宣示，這份白皮書從雙邊到多邊，從焦點問題到非傳統安全合作，將整體安全觀系統性融入亞太，藉此宣示大陸的政策。

蘇浩認為，亞洲事務應該由「亞洲人民自己來辦」，尤其是涉及到安全，更應由亞洲各國透過合作來主導，而非透過一些域外國家。

這份白皮書重申，大陸堅決反對美韓在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD），敦促美韓停止部署進程。在海上問題上，白皮書說，大陸對蓄意破壞南海和平穩定的挑釁行動將「不得不作出必要反應」。

蘇浩說，在美國政權交接、川普（Donald Trump）政府亞太政策還不明朗時，白皮書一方面向美國宣示大陸聚焦安全合作的誠意，也亮出自己的底線，向外界劃定一條「中國紅線」。1060112

(中央社)