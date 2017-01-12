冬蟲夏草標示限量警語 最快3月上路
食藥署今預告，未來冬蟲夏草得清楚標示，原料使用的是蛹蟲草子實體或蛹蟲草菌絲體，還得標示警語及每日使用量，最快3月公告上路，違者最重罰新台幣300萬元。
衛福部食藥署今天預告「食品原料『蛹蟲草（Cordyceps militaris）』之使用限制及其食品之警語標示」草案，將進行為期60天預告評論期，最快3月公告上路。
食藥署食品組簡任技正林旭陽表示，這次預告，除規範蛹蟲草子實體的製造方式及使用量外，還新增規範蛹蟲草菌絲體的製造方式及使用量，並要求應顯著標示警語及每日限量，以符合健康及安全。
根據食藥署訂定的限量標準，若以乾品計算，蛹蟲草子實體的每日食用限量為600毫克，蛹蟲草菌絲體則為2公克；若為經萃取者，其萃取物每日食用限量以蟲草素及腺核 (廾甘）計算，分別不得超過3.6毫克及0.5毫克。
此外，未來也必須以清楚標示加註「不建議嬰幼兒、兒童、孕婦與真菌過敏者使用」警語，及每日使用量加註標示「一日請勿超過○份（或顆、粒、錠）」限量。
食藥署強調，規定將於公告後正式發布施行，一經查獲蛹蟲草產品不符合前述規定者，依食品安全衛生管理法可開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。1060112
(中央社)
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