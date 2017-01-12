太平輪紀念碑 半年內拆軍方圍牆建公園

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文化部長鄭麗君12日前往位於基隆港東岸碼頭的軍方營區，出席太平輪海難追思紀念碑時表示，6個月內會將紀念碑前方圍牆拆除，建成口袋型公園，讓公眾可到達憑弔。中央社記者王朝鈺攝 106年1月12日

文化部長鄭麗君今天前往位於基隆港東岸碼頭的軍方營區，出席太平輪海難追思紀念碑時表示，6個月內會將紀念碑前方圍牆拆除，建成口袋型公園，讓公眾可到達憑弔。

鄭麗君上午10時偕同基隆市長林右昌等人，前往設在中濱營區內的「太平輪遇難旅客紀念碑」，在司儀帶領下獻花、三鞠躬致意，隨後與罹難者家屬合影。

鄭麗君受訪表示，在各界努力下，6個月內會將紀念碑前方的圍牆拆除，改建成口袋型公園，並在2年內遷移營區，融入基隆市府歷史再造計畫，讓大家都能認識這段戰後兩岸移民受難歷史，並記取戰爭教訓。

另外，鄭麗君說，文化部也會全力支持基隆市政府推動歷史再造計畫，重現基隆港的多元歷史記憶，希望透過市府整體再造，讓大家能共同擁有基隆這段歷史記憶。

林右昌表示，市府今年就會發出國際設計標案，將太平輪周邊地區，包含二沙灣砲台、法國公墓、李宅、校官宿舍、大沙灣遺址等進行整體規劃，期待在營舍遷移後，將周邊地區整合成為基隆很有意義的歷史場景，成為東北角觀光的起點。

民進黨籍立法委員蔡適應表示，營區遷移牽涉是否代拆代建等議題，希望在花費最少預算的前提下，達成文化部、軍方及市府三贏局面。

文化局指出，1949年1月27日，客輪「太平輪」於上海開往台灣基隆途中，在舟山群島附近海域，與載著2700噸煤礦及木材的貨輪「建元輪」相撞，兩船沉沒，造成逾千人罹難。這項追思紀念活動由家屬自行發起，於每年1月27日舉辦，但今年1月27日因適逢除夕，因此提前在1月12日舉行。1060112

(中央社)