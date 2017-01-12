美國史上頭一次 這種蜂類列入瀕危

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美國官員表示，鏽補丁大黃蜂（rusty patched bumble bee）受殺蟲劑、疾病與氣候變遷之害，數量急遽減少，已列入瀕危物種名單。這是美國首度將蜂類列入瀕危。

法新社報導，美國魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）聲明說，這些曾經常見的大黃蜂，目前「在滅絕邊緣上搖搖欲墜」。

「原本大量的鏽補丁大黃蜂已驟減87%，只剩一點蜂群分布在13州及1省」，1990年代有28州能看見這種大黃蜂的蹤影。

當局將鏽補丁大黃蜂列入瀕危的最後決定，公布於11日的聯邦公報（Federal Register），並於2月10日生效。

專家說，鏽補丁大黃蜂相當重要，因為牠們會在美國中部與北部各地替重要經濟作物授粉，例如蕃茄、蔓越莓及胡椒，在加拿大部分地區也是如此。

鏽補丁大黃蜂數量銳減，可能是棲息地消失、疾病或寄生蟲、人類使用殺蟲劑、氣候變遷，以及群體規模極小等因素綜合交織而成。（譯者：中央社周莉芳）1060112

(中央社)