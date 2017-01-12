入交通隊 亮眼女警林筱綺努力做好分內事

正妹女警林筱綺11日分發到桃園市政府警察局交通大隊平鎮分隊服務。(賴佑維攝)

曾任2年外拍模特兒的她，會努力做好警察工作。(賴佑維攝)

正妹女警林筱綺除了一般勤務外，警方也安排她宣傳警察工作。(賴佑維攝)

正妹女警林筱綺11日分發到桃園市政府警察局交通大隊平鎮分隊服務，她說，將處理交通事故、開罰單等勤務，會努力實現人民保母的目標。曾任2年外拍模特兒的她，也不擔心執勤不能打扮美美的，反而會努力做好警察工作。

28歲的林筱綺來自台南，曾任2年外拍模特兒，但接案收入不穩定，也嚮往警察工作，2015年考上特考班。實習時發現交通警察比想像的還要有趣，昨天分發時決定挑選交通隊。

因為林筱綺外表亮眼，除了一般勤務外，警方也安排她宣傳警察工作。林筱綺表示，1月19日起，警方將加強「酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈」等3項，進行重點惡性交通違規之取締，以減少交通事故發生。

(中時)