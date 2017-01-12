夜半靈堂傳槍響 逆子槍傷舅舅與表弟

吳男在外公靈堂前，打爆舅舅頭部，槍傷表弟手臂。（周綾昀翻攝）

警方在現場尋獲吳男作案的90改造手槍。（周綾昀翻攝）

男在外公守靈期間，開槍打傷舅舅與表弟！32歲吳姓男子近期返家為外公守喪，今凌晨與徐姓親戚們在靈堂飲酒時，疑似遭言語挑釁，竟持酒瓶打爆舅舅頭部，再掏槍打穿表弟手臂，現場血跡斑斑，吳男徒步逃逸，警方快打部隊逮到，並以掃腿壓制在地。

吳男因外公過世，返回屏東恆春鎮恆南路幫忙顧靈堂與致意，今凌晨1時許，他與親戚在靈堂飲酒閒聊時，徐姓舅舅對他念了幾句，吳男趁著酒意，和舅舅打起來，還將手中的酒瓶狠砸舅舅頭部，表弟見狀又上前扭打，為父親討公道，吳男被打得抱頭逃竄，混亂中連衣服都被扯破。

吳男越想越氣，便回附近家中，持1把90改造手槍，至靈堂前對著表弟開了1槍，打穿表弟的左手小臂，附近鄰居聽到夜半槍響，嚇得趕緊報警，恆春警方調派線上警力快打部隊前往。

警方到場後，發現現場血跡斑斑且有打鬥痕跡，地上還留有彈殼1發，2名傷者已就醫，幸好均無生命危險，率隊到場的分局長曾學貴與偵查副隊長張程湧得知吳男以徒步逃離現場，研判他應該躲在附近，下令依案發地點以同心圓方式擴大搜索，果然3時10分在一旁小巷內暗處找到吳男，員警隨即以掃堂腿將他壓制在地。

據警方調查，外公的靈堂才設置2、3天，有殺人未遂前科的吳男就槍傷親戚，囂張程度令人則咋舌，警方將擴大追查槍枝來源，詢後吳男將依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等移送偵辦。

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(中時)