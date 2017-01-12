韓國瑜參選主席 郝：兄弟登山各自努力

北農總經理韓國瑜宣布參選國民黨主席。(中央社)

國民黨副主席郝龍斌今天（12日）到宜蘭縣冬山鄉三清宮參拜，對於韓國瑜宣布參選國民黨主席，郝龍斌說，了解他受了很多委屈，所以準備辭職參選，個人認同韓國瑜對黨的建議和政策，對於他參選是兄弟登山各自努力。

韓國瑜的參選是否影響他的選情？年輕票源會被吸走？郝龍斌回應說，選舉剛開始，會積極爭取各方面支持。是否支持郭台銘參選總統？他說，2020年希望重返執政，「誰在那時候最強，最能贏得總統大選，我們就支持誰。」

(中時)