怕無法投完整季 王建民確定不打經典賽
中華隊出征今年3月的經典賽，旅美球員相繼辭退，日前總教練郭泰源曾表示會持續等待王建民加入，但郭總今天(12日)透露，已收到王建民的簡訊，表達確定不參與今年經典賽。
是否參與今年經典賽，王建民本月4日返美前都還未給予明確回應，雖然郭總也已有心理準備，他參賽的機會不高，但仍不放棄和他繼續溝通，直到昨日建仔給了最終答案，確定辭退經典賽。
王建民經紀公司展逸運動行銷張家銘表示：「他目前已經回到德州棒球農場佛州分校進行自主訓練，與教練討論過後，他也評估自己的狀況，認為如果參與經典賽，需要提早調整、準備，今年可能無法投完一整季，加上有了2013年經典賽的經驗，思考之後做出此決定。」
建仔2013年披上中華隊戰袍出征經典賽，並靠好成績爭取到新合約，從小聯盟出發，並轉戰藍鳥隊重返大聯盟，但僅出賽了6場，之後兩年都在小聯盟等待機會，去年他從皇家隊東山再起再登大聯盟，也投出亮眼表現，季末被釋出，今年有望再以健康身手爭取登上大聯盟機會，目前仍在尋找新東家。
(中時電子報)
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