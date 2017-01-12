學者：銀彈精打細算 陸出手台非邦交國

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受陸方壓力，奈及利亞要求台灣駐奈國代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」。學者認為，大陸對台外交打壓將持續，而從台灣的非邦交國下手，顯示大陸在銀彈上「精打細算」。

大陸官媒報導，大陸外交部長王毅11日表示，幾天前，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。

中國文化大學政治學系講座教授陳一新指出，對岸帶來的外交壓力升級擴大，但不是選擇繼續挖台灣邦交國，而是從非邦交國下手，說明陸方也在自我克制，當兩岸關係和緩時，台灣的代表處就可以再遷回首都。

陳一新認為，另一方面，大陸也是有「成本」考量，要精打細算。大陸挖走台灣邦交國聖多美普林西比，隔幾天後才宣布與聖國建交，當中有時間差，因為大陸也在討價還價，陸方對於挖台灣邦交國將趨謹慎。

陳一新說，大陸這次的行為並非針對性，而是整體考量，主要原因還是要總統蔡英文接受九二共識，但「選在出訪期間，警告的層次就提高」。

曾任新台灣國策智庫副執行長的遠景基金會副執行長林廷輝表示，大陸對台灣的這波外交打壓從2016年9月的國際民航組織（ICAO）大會開始，目的都在逼迫台灣接受九二共識，類似的外交打壓，未來還是會不斷繼續。

林廷輝說，奈及利亞並非台灣的邦交國，大陸之所以動手，可能和日本對台灣的準外交代表機構「公益財團法人交流協會」先前變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」有關。

林廷輝表示，大陸在前總統馬英九執政時期，陸續在台灣的邦交國設立經貿辦事處，例如尼加拉瓜、多明尼加等，蔡總統上任後未要求陸方辦事處遷離。兩岸在外交上鬥爭不是好事，相較之下，台灣相對包容，陸方應體察。1060112

(中央社)