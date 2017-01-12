劉樂妍遼寧艦護台論 環球網評：一股「清流」

劉樂妍在臉書呆萌問遼寧艦開來又怎樣。（圖／中時資料照片）

《環球網》評劉樂妍發文如一股清流。（圖／翻攝自《環球網》網站）

劉樂妍在臉書求問。（圖／翻攝劉樂妍臉書）

擁有H奶好身材的女星劉樂妍（Fanny）今(12日)凌晨在臉書上呆萌求問大陸遼寧艦開來又怎樣，「它喜歡看風景就讓它看啊！」引發討論，不久她將同樣問題與網友反應放到粉絲專頁和微博尋求意見，大陸官媒《環球網》剛剛也同步報導此事，形容劉樂妍的談話成為一股「清流」，除了賺得矚目外，還讓台緊繃神經多了些調侃。

劉樂妍今凌晨在臉書問：「我實在不懂，就算遼寧號開來台灣海峽又怎樣？它喜歡逛逛看風景就讓它看吶」，網友回應：「踩在我們的地盤上顯威風」、「看得出來你不懂」，她將同樣問題放到微博，並解釋說：「針對台灣，何必出動航空母艦，笑死人了，殺雞需要用牛刀嗎！」、「只要排除全台灣的人不能使用微信、不能淘寶、不能淘寶集運到台灣，禁台灣電影、電視、明星，基本上台灣就玩完了」。

對此，大陸網友也有不同看法，說：「本人覺得妳很會拍大陸馬屁囉！就算妳在大陸生活、工作，也不用拍得這麼礙眼吧！」、「說實話這航母出去真的不是針對台灣」、「有台獨傾向的台灣人都會害怕」、「好比你在街上看到兩個男人，A：你打我啊！B：你動我試試看！就這樣，你懂了嗎？」。

而《環球網》稍早報導此事，表示12日凌晨遼寧艦通過台灣海峽，使台灣戰戰兢兢的氣氛更顯濃烈，然而劉樂妍的發聲在網上引發討論，「成為一股『清流』」，網友反問她是真不懂還是裝的？更說「若遼寧艦突然有動作，可能引起『第三次大戰』」。

(中時電子報)