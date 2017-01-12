詐騙大陸民眾490萬 嫌犯遭起訴求刑13年

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詐騙集團主嫌莊鈞盛，去年3至8月間與集團其他成員，假冒為「順風快遞」業務，向中國民眾詐騙金錢，初估莊男詐騙所得至少490萬，他與其他13名成員去年從印尼雅加達被押解回台，台中地檢署經多月偵查，今依詐欺罪起訴他們，並請求法官重判13年。

起訴指出，該詐騙集團在雅加達經營大型電信詐欺機房，專門佯稱民眾包裹未領、電話費逾期未繳等理由，向大陸民眾詐騙金錢，去年8月透過台印司法合作，共押解10名詐騙集團成員返台，另檢警在國內逮捕4名同夥，總計逮獲集團成員14人。

檢方清查詐騙集團帳冊，發現莊男等人在雅加達期間幾乎天天打電話行騙，詐得款項達2918萬元，依獎金5％至8％計算與其他支出後，莊嫌約可分得剩餘款項的7成。

承辦檢察官認為，「跨境詐騙是國恥」，且依此方式計算，莊男詐騙所得至少490萬元，但他在偵訊時卻卸責且否認犯罪，請求法院重判他13年刑期。

(中時)