美軍俱樂部蛻變「BY33」音樂文創景點

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BY33音樂文化景點。（方濬哲攝）

館內ㄧ景。（方濬哲攝）

歌手許景淳現場演唱。（方濬哲攝）

許景淳邀請市長柯文哲演唱「望春風」，讓他一時語塞。（方濬哲攝）

陽明山美軍俱樂部因應北市文化局「老房子文化運動」，蛻變「BY33」音樂文創景點，台北市長柯文哲今日剪綵，此地是該計畫迄今投資金額最高標的，共投入9千五百萬元，成為陽明山遊憩的新亮點。

(中時)