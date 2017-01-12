被立委黃偉哲當脫星 劉樂妍嗆：他才有病

劉樂妍嗆黃偉哲「他才有病」。（圖／中時資料照片）

前女F4成員女星劉樂妍（Fanny）今(12日)稍早在臉書求問：「就算遼寧號開來台灣海峽又怎樣？」，並表示：「他們怎麼可能會有什麼動作呀，兩岸是一家人啊」，引發討論，對此，民進黨立委黃偉哲上午在立法院公開批評，譙問「是脫星還是什麼星？」劉樂妍得知後也相當不滿，反批：「他才有病吧」

據《蘋果日報》報導，上午聽聞劉樂妍的「遼寧艦護台論」，黃偉哲相當不悅，反問這話是哪個女星說的，「是脫星還是什麼星？」，建議對方IQ有待加強，而劉樂妍得知後也連聲回嗆，直言不知道黃偉哲是誰，酸對方靠罵她上版面。

遭黃偉哲當脫星，劉樂妍澄清說：「我是中國台灣女演員女藝人劉樂妍，我真的不知道他是誰，我有空翻牆再看一下」，透露目前人在大陸試鏡，最後更狠虧黃偉哲是什麼咖，「民進黨喔，要蔡英文那種咖我才知道好不好」。

(中時電子報)