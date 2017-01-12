中信內湖購地案起訴 辜仲諒證人脫身
台北地檢署偵辦中信銀內湖購地案，今天依違反證券交易法等，起訴中信銀主秘陳永晉、中信前財務長張明田等5人；中國信託慈善基金會董事長辜仲諒僅是證人。
已廢除的特偵組曾召開記者會指出，中國信託商業銀行涉嫌在民國103年及104年間，利用購買內湖資訊機房及行政大樓機會，疑似以高價套取中信銀行價差，損及該行鉅額利益。
中信金當晚發表聲明指出，中信商銀購買內湖資訊機房及行政大樓一案，一切依照相關規定辦理，且由外部機構進行鑑價，並經董事會審議通過，絕無舞弊情事。
案件後來移給台北地檢署偵辦；北檢於去年11月14日發動第二波搜索，指揮調查局北部機動站前往中信銀行管理部等處搜索，並將陳永晉、張明田、慶瑞開發董事張明人、中信銀管理部副理柯宏達與協理陳立三等多人帶回偵訊。
此外，北檢於1月6日，以證人身分傳喚辜仲諒，訊後請回。辜仲諒庭訊後表示，相信自己員工清白。
北檢調查相關事證，認定陳永晉、張明田、柯宏達、陳立三、張明人等5人涉犯證券交易法等罪，今天依法提起公訴。1060112
(中央社)
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