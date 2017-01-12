提升災害防救能量 竹市成立災害管理科
為健全新竹市災害防救體制、提升災害防救效能，新竹市政府消防局12日宣布成立「災害管理科」，並由市長林智堅等人到場掛牌。
竹市消防局表示，以往「災害搶救科」不分災害類型、業務繁多，「災害管理科」成立後將負責火災以外的災害應變，除事先規劃災害應變方案，更隨時掌握災情，開設和運作災害應變中心。
林智堅說，消防局去年就開設四次災害應變中心，但是人力不足，發現新增專責單位的急迫性，因此決定增設4名人力，由科長林豐洲帶領，成立「災害管理科」。
林智堅今天率領相關單位主管親自掛牌主持，也為消防同仁加油打氣，提到「災害管理科」成立後，更能提早規畫災害應變，降低災害造成的影響，他強調「減災、應變、救災」是重點目標，隨時做好萬全準備。
消防局指出，災害管理科成立後，今天業務開始運作，災害管理科的業務職掌除執行行政院災害防救辦公室及內政部主管災害防救之業務外，也負責推動災害防救策劃、推動與檢討，並進行各局處之橫向協調與整合，因應多面向與複合性災害之挑戰，保智市民生命安全。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。