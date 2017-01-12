提升災害防救能量 竹市成立災害管理科

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為健全新竹市災害防救體制、提升災害防救效能，新竹市政府消防局12日宣布成立「災害管理科」，並由市長林智堅等人到場掛牌。

竹市消防局表示，以往「災害搶救科」不分災害類型、業務繁多，「災害管理科」成立後將負責火災以外的災害應變，除事先規劃災害應變方案，更隨時掌握災情，開設和運作災害應變中心。

林智堅說，消防局去年就開設四次災害應變中心，但是人力不足，發現新增專責單位的急迫性，因此決定增設4名人力，由科長林豐洲帶領，成立「災害管理科」。

林智堅今天率領相關單位主管親自掛牌主持，也為消防同仁加油打氣，提到「災害管理科」成立後，更能提早規畫災害應變，降低災害造成的影響，他強調「減災、應變、救災」是重點目標，隨時做好萬全準備。

消防局指出，災害管理科成立後，今天業務開始運作，災害管理科的業務職掌除執行行政院災害防救辦公室及內政部主管災害防救之業務外，也負責推動災害防救策劃、推動與檢討，並進行各局處之橫向協調與整合，因應多面向與複合性災害之挑戰，保智市民生命安全。1060112

(中央社)