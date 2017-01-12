無黨聯盟質疑中捷綠線偷工減料 北捷：安全無虞
台中市議會無黨聯盟召集人張立傑等人，12日召開記者會，針對台中捷運綠線北段的CJ920標，質疑有偷工減料之嫌，未來恐將引發捷運崩塌危機。負責施工的北捷中區工程處總工程司劉安德說，兩標隔音牆結構強度都符合規範要求，並經技師簽證安全無虞。
無黨聯盟市議員張立傑、尤碧鈴、林素貞及張滄沂等人，今天在市府交通局門口召開記者會。張立傑說，綠線北段隔音牆立柱鋼架結構，未按工程規範施工、嚴重偷工減料；可能存在高達2億元價差的弊端，未來恐生列車出軌崩塌意外，要求市府停工改善。
張立傑表示，中捷綠線以大業站區分為北段920標及南段930標。930標的隔音牆立柱鋼架，採用橋樑使用的A572鋼，鋼材強度大，立柱在12公尺內無斷點；但北段的920標，立柱卻使用普通的A36鋼，且中間有斷點，以薄薄H形鋼鑽孔，再以鏍絲接合。
張立傑質疑，隔音牆立柱承重最低標準是2.5噸，1個斷點將使結構承重打8折，920標的A36鋼僅達最低標的2.5噸，斷點後僅剩下2噸的承重能力；930標的A572鋼材的承重值為3.5噸，即使有斷點仍有2.8噸，還要求無斷點，同一條捷運線差很大。
北捷總工程司劉安德說，捷運綠線CJ920及CJ930兩標，因沿線橋面有寬窄不一、受風面積不同。920標採用一般A36鋼材及較小立柱間距1.5公尺設計，930標採用強度較高的A572鋼材及較大立柱間距2.0公尺設計；經結構計算，材質雖有不同，整體結構強度要求是一致的。
北捷強調，920標隔音牆整體工程約3.68億元，鋼構立柱骨架的材料、加工及現場安裝費才約1.4億元，決無張立傑質疑捷運920標因採用焊接加工骨架可賺取1.9億元價差情事；北捷將相關技術文件委託學術或第三公正單位檢視，並將立柱骨架送交實驗機構驗證強度，以昭公信。
(中時)
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