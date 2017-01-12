澳網會外賽 張凱貞逆轉過頭關
腸胃炎初癒的「網球精靈」張凱貞12日在澳網會外賽首輪上演「逆轉秀」，遭遇世界排名149的奧地利女將哈絲，雖以1比6丟掉首盤，但張凱貞從次盤起發威，一共破掉對手7個發球局，反以6比1、6比2拿下後兩盤，晉級第2輪。
其實張凱貞首盤就有機會率先破發，但第2局錯過1個破發點，第4局甚至和對手纏鬥到8次丟士，卻4個破發點都沒把握住，影響到自己連連雙誤，發球局3度被破讓出首盤。
所幸張凱貞穩住陣腳，第2盤第3局終於在此役首度破發，並以摧枯拉朽之勢拿下該盤。決勝盤張凱貞與哈絲兩度互相破發，關鍵第6局她以反手截擊成功破發，進而取得5比2聽牌優勢，最後以一記正拍致勝球漂亮拿下賽末點。
張凱貞希望擺脫過去上半年容易受傷的低谷，爭取成績重返世界排名前百大，儘管此前在深圳女網賽受腸胃炎影響，於次輪止步，最新世界排名仍從130升到114。他在澳網的最佳成績是晉級會內賽第2輪，去年則在會外賽次輪落馬。
(中時電子報)
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